Conte e Marotta prima di Inter-Fiorentina: oggi doppia conferenza stampa

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte e Marotta tornano a parlare, con la prima conferenza stampa della nuova stagione. È anche vigilia, perché domani si gioca Inter-Fiorentina, anticipo serale per la seconda giornata di Serie A 2019-2020. Ecco a che ora parleranno i due e come sarà possibile seguire le loro dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA DOPPIA – Antonio Conte e Giuseppe Marotta tornano a parlare, per la prima volta dopo il vertice che ha sancito la conferma del tecnico. Lo faranno alla vigilia di Inter-Fiorentina, l’anticipo serale della seconda giornata di Serie A ossia il debutto stagionale. Si giocherà domani alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, ma la conferenza stampa (in via telematica) è per l’inizio delle attività. Appuntamento dal Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 14, con Inter-News.it che come di consueto seguirà in diretta le parole di Conte e Marotta.