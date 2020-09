Candreva alla Sampdoria non da solo? Un altro esubero Inter nel mirino

Condividi questo articolo

Antonio Candreva Inter

Candreva alla Sampdoria sarà ufficiale in mattinata, visto che si allenerà già oggi agli ordini di Ranieri. I bluerchiati, tuttavia, potrebbero prendere anche un altro esubero dell’Inter e sfoltire ulteriormente la rosa di Conte. Ecco di chi quale giocatore si tratta e la richiesta.

UN ALTRO IN USCITA – Antonio Candreva va alla Sampdoria e, oltre a Keita Baldé Diao, potrebbe ritrovare un altro suo ex compagno all’Inter. Si tratta di Kwadwo Asamoah, per il quale i blucerchiati hanno iniziato a manifestare interesse. Lo riporta GhanaSoccernet, segnalando però come il club del presidente Massimo Ferrero sia intenzionato a non pagare il cartellino. Asamoah è fuori dai piani di Antonio Conte, che non l’ha nemmeno portato con sé nelle ultime partite della scorsa stagione, escludendolo poi dalla lista UEFA per la fase finale di Europa League. Resta in uscita, ma non si segnalano proposte concrete. Ecco perché la Sampdoria potrebbe rappresentare una pista interessante, anche se a parametro zero. Crotone, Fenerbahçe e Marsiglia lo volevano, ma si sono fermate alla richiesta di un ingaggio da tre milioni di euro. Gratis, però, il discorso potrebbe cambiare: la speranza per l’Inter è che, dopo Candreva, la Sampdoria si prenda anche Asamoah.

Fonte: GhanaSoccernet.com