Godin al Cagliari: il difensore ex Inter ha...

Godin al Cagliari: il difensore ex Inter ha scelto il numero di maglia

Condividi questo articolo

Diego Godin

Godin, dalle 21 di stasera, è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari (vedi articolo). Il difensore uruguayano ex Inter ha scelto il numero di maglia che lo accompagnerà nella sua esperienza in Sardegna per la stagione 2020-2021.

LA SCELTA – Diego Godin vestirà la maglia numero 2 anche al Cagliari. Il difensore prosegue sulla scia di quanto fatto negli ultimi nove anni, visto che lo aveva indossato sia nella scorsa stagione all’Inter sia dal 2011 con l’Atlético Madrid. Nel 2010-2011, appena arrivato ai colchoneros, aveva invece vestito la maglia numero 15. Con l’Uruguay, invece, usa il 3. Godin, essendo già ufficiale, potrà scendere in campo domani (sabato) alle ore 18 contro la Lazio alla Sardegna Arena.