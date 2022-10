Cinquini: «Fiorentina, con l’Inter al 120%! L’infortunio di Jovic…»

Oreste Cinquini, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato in collegamento a Radio Sportiva a proposito di Fiorentina-Inter, in programma sabato sera. Cinquini afferma che la sfida sarà cruciale per i Viola, e che fare risultato sarebbe importante. Un commento poi, sull’infortunio di Jovic –qui le ultime–

SFIDA IMPORTANTE – Così Oreste Cinquini, presenta Fiorentina-Inter, sfida di campionato in programma sabato sera. L’ex dirigente dei Gigliati, in collegamento a Radio Sportiva, ha commentato l’importanza della sfida di sabato per gli uomini di Vincenzo Italiano: «Sarà una sfida importante, contro una squadra che si sta riprendendo, come la Fiorentina. Nonostante il pareggio contro il Lecce la prestazione è stata buona. La squadra dovrà tornare a livelli massimali per fermare l’Inter, la quale verrà a Firenze per vincere. La Fiorentina deve avere gli stessi obiettivi. Ripetersi sarà difficile, ma spero che la squadra trovi una serata buona, e possa possibilmente fare una gran partita e strappare un gran risultato».

ASSENZA DI JOVIC PESANTE – Cinquini parla poi dell’assenza di Luka Jovic, che salterà la sfida contro i nerazzurri a causa di un infortunio: «Il problema della squadra è di non riuscire a concretizzare quanto creato, come successo anche contro la Lazio. Adesso si è fatto male anche Jovic, quindi sarà ancora più difficile. Spero che la Fiorentina interpreti la partita al 120% per portare a casa un risultato importante». Così l’ex dirigente dei Viola si è espresso su Fiorentina-Inter.