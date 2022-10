Jovic verso il forfait contro l’Inter, il suo sostituto punta a svoltare − CdS

A meno di clamorose sorprese, Jovic dovrebbe saltare il match contro l’Inter sabato sera al Franchi. Serbo out per un problema all’anca, la Fiorentina ha già il sostituto

SOSTITUTO − Scongiurato il peggio dopo Lecce ma in casa Fiorentina si predica cautela. Nessun problema muscolare per Luka Jovic bensì un fastidio all’anca. Contro l’Inter non dovrebbe esserci per poter recuperare appieno già per la sfida di giovedì in Conference League con l’Istanbul Basaksehir. Al suo posto, ci sarà Arthur Cabral. Il centravanti brasiliano scalpita. Occasione ghiotta per lui, che nell’ultimo mese e prima del Lecce aveva totalizzato solamente 17′ tra campionato e coppa. Contro i salentini è entrato bene fornendo anche l’assist per il gol di Kouamé. Ora la possibile titolarità contro l’Inter. Sfida che potrebbe svoltargli la stagione.

Fonte: Corriere dello Sport − Francesco Gensini