Caputo, esordio da titolare contro l’Inter: farà coppia con Quagliarella

Caputo, esordio di lusso per l’attaccante italiano dopo aver salutato il Sassuolo, è pronto per la sua nuova avventura in blucerchiato. Sarà titolare in coppia con Quagliarella.

SUBITO TITOLARE – Caputo è uno dei rinforzi a disposizione di D’Aversa, arrivato nell’ultima sessione di mercato. L’esperto attaccante italiano ha salutato Sassuolo dopo aver realizzato ben 48 reti dalla stagione 2018-2019 ad oggi, davanti a lui tra gli attaccanti italiani solamente Fabio Quagliarella (suo compagno di squadra proprio in blucerchiato) e Ciro Immobile. Tanta fiducia e maglia numero 10 per lui, sarà subito titolare al debutto in campionato, domenica, contro l’Inter alle 12:30. Lui e Quagliarella saranno gli attaccanti nel 4-4-2 che D’Aversa sta provando negli ultimi giorni, cercando di riprendere un po’ il lavoro iniziato dal suo predecessore, Claudio Ranieri (vedi probabile formazione).