Calhanoglu recuperato! Ma per Inter-Roma è ballottaggio a tre – CdS

Calhanoglu ha superato il problema muscolare che due settimane fa gli ha impedito di partire per Udine. In vista di Inter-Roma, indica il Corriere dello Sport, c’è un ballottaggio a tre per la sua maglia.

LA SCELTA – Tutto OK per Hakan Calhanoglu. A due settimane dall’infortunio muscolare, distrazione al flessore sinistro, il recupero è cosa fatta e il rientro definitivo in gruppo è già avvenuto. Ieri ha fatto l’intera seduta coi compagni, segnale di come sia arruolabile in vista di Inter-Roma. Partita che vorrebbe giocare e da titolare. Simone Inzaghi sta valutando l’opzione di lanciare da subito Calhanoglu dal 1′, ma non è scontato. Per il Corriere dello Sport c’è un ballottaggio a tre, con Henrikh Mkhitaryan e Roberto Gagliardini. L’assenza di Marcelo Brozovic per un mese fa sì che sia necessario dosare le forze dei cinque centrocampisti rimasti, ma intanto l’infortunio di Calhanoglu è alle spalle.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.