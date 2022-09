Inzaghi presenta Inter-Roma: oggi conferenza stampa di vigilia

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Inter-Roma, match dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare alla vigilia, dopo la sosta per le nazionali. Inter-Roma è il primo di dodici incontri che porteranno allo stop per i Mondiali. Arriva dopo un inizio di stagione molto negativo, con quattro sconfitte in nove partite ufficiali e tante critiche verso l’allenatore. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza nella classica conferenza stampa di vigilia: appuntamento dal Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 14, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento con la diretta testuale delle parole di Inzaghi.