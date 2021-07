Calendario Serie A 2021-2022, le date di tutte le giornate del campionato

La Serie A da ieri ha ufficialmente le date di calendario per la stagione 2021-2022 (vedi articolo). Non manca molto all’inizio: sei settimane e un giorno, coi primi anticipi sabato 21 agosto. Ecco il programma di tutte le giornate.

VICINI ALLA RIPRESA – È soltanto inizio luglio, ma si può pensare alla nuova Serie A e al suo calendario. Mercoledì prossimo sarà presentato tutto il programma del campionato 2021-2022, con un format che sarà asimmetrico (vedi articolo). Questo significa che girone d’andata e di ritorno non coincideranno, potenzialmente una partita potrà giocarsi alla prima e all’ultima giornata.

CALENDARIO SERIE A 2021-2022 – GIRONE D’ANDATA

Prima giornata: domenica 22 agosto 2021

Seconda giornata: domenica 29 agosto 2021

Terza giornata: domenica 12 settembre 2021

Quarta giornata: domenica 19 settembre 2021

Quinta giornata: mercoledì 22 settembre 2021 (turno infrasettimanale)

Sesta giornata: domenica 26 settembre 2021

Settima giornata: domenica 3 ottobre 2021

Ottava giornata: domenica 17 ottobre 2021

Nona giornata: domenica 24 ottobre 2021

Decima giornata: mercoledì 27 ottobre 2021 (turno infrasettimanale)

Undicesima giornata: domenica 31 ottobre 2021

Dodicesima giornata: domenica 7 novembre 2021

Tredicesima giornata: domenica 21 novembre 2021

Quattordicesima giornata: domenica 28 novembre 2021

Quindicesima giornata: mercoledì 1 dicembre 2021 (turno infrasettimanale)

Sedicesima giornata: domenica 5 dicembre 2021

Diciassettesima giornata: domenica 12 dicembre 2021

Diciottesima giornata: domenica 19 dicembre 2021

Diciannovesima giornata: mercoledì 22 dicembre 2021 (turno infrasettimanale)

CALENDARIO SERIE A 2021-2022 – GIRONE DI RITORNO

Ventesima giornata: giovedì 6 gennaio 2022 (turno infrasettimanale)

Ventunesima giornata: domenica 9 gennaio 2022

Ventiduesima giornata: domenica 16 gennaio 2022

Ventitreesima giornata: domenica 23 gennaio 2022

Ventiquattresima giornata: domenica 6 febbraio 2022

Venticinquesima giornata: domenica 13 febbraio 2022

Ventiseiesima giornata: domenica 20 febbraio 2022

Ventisettesima giornata: domenica 27 febbraio 2022

Ventottesima giornata: domenica 6 marzo 2022

Ventinovesima giornata: domenica 13 marzo 2022

Trentesima giornata: domenica 20 marzo 2022

Trentunesima giornata: domenica 3 aprile 2022

Trentaduesima giornata: domenica 10 aprile 2022

Trentatreesima giornata: domenica 17 aprile 2022

Trentaquattresima giornata: domenica 24 aprile 2022

Trentacinquesima giornata: domenica 1 maggio 2022

Trentaseiesima giornata: domenica 8 maggio 2022

Trentasettesima giornata: domenica 15 maggio 2022

Trentottesima giornata: domenica 22 maggio 2022

La Serie A 2021-2022 si fermerà come sosta per le nazionali domenica 5 settembre 2021, domenica 10 ottobre 2021, domenica 14 novembre 2021, domenica 30 gennaio 2022 e domenica 27 marzo 2022, più domenica 26 dicembre 2021 e domenica 2 gennaio 2022 come sosta per le festività natalizie.