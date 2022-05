Cagliari, pari tiene vive le speranze. Ora l’Inter, ma con un assente sicuro

Il Cagliari agguanta il pareggio nei secondi finali grazie a Giorgio Altare al 99′ (vedi articolo), e mantiene vive le speranze salvezza. I rossoblù la prossima giornata sfideranno l’Inter in campionato, ma con un assente sicuro.

UNO SQUALIFICATO – Il Cagliari trova il pareggio nel finale grazie al gol di testa del giovane Giorgio Altare e mantiene ancora vive le speranze salvezza per la sua squadra che alla prossima giornata sfiderà in casa l’Inter. Proprio contro i nerazzurri, però, non ci sarà il portiere Boris Radunovic, espulso oggi dalla panchina nel corso della partita.