Cagliari, gol al 99′ con la Salernitana! Lotta salvezza aperta. Ora l’Inter

Il Cagliari riprende la Salernitana dopo il gol di Verdi, decisivo il gol del pareggio di Altare. Risultato finale di 1-1 e lotta salvezza sempre più nel vivo in questo finale di stagione. Ora i rossoblù in casa sfideranno l’Inter.

TUTTO APERTO – Salernitana e Cagliari si giocano tutto in questo scontro diretto. Primi quarantacinque minuti equilibrati, anche se le occasioni migliori sono in favore degli ospiti. Nel secondo tempo, invece, succede di tutto: i padroni di casa si procurano un calcio di rigore segnato da Simone Verdi, da quel momento scatta una rissa tra le due panchine e viene espulso anche Frank Ribery. Il Cagliari prova a reagire colpendo anche un palo ma niente. All’89’ tocco sospetto in area di rigore, ma dal VAR c’è il silent check: non è rigore. L’arbitro concede sei minuti di recupero, e la partita si accende: al 92′ l’arbitro concede un calcio di rigore in favore del Cagliari, Sepe esce male, ma subisce fallo. Di Bello va al monitor e decide di ritornare sulla decisione. La Salernitana resiste fino al 99′, quando dagli sviluppi di un calcio d’angolo arriva il pareggio con un colpo di testa di Altare. Partita che termina sul risultato di 1-1 e sfida salvezza sempre più nel vivo.