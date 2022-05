Agostini: «Cagliari-Inter, loro una grande squadra. Ecco cosa servirà»

Alessandro Agostini, allenatore del Cagliari, dopo aver agguantato il pareggio nel finale della sfida con la Salernitana (vedi QUI) ha parlato del prossimo impegno in casa, contro l’Inter.

PROSSIMO IMPEGNO – Alessandro Agostini, dopo il pareggio con la Salernitana pensa subito alla prossima sfida contro i nerazzurri: «Studiato Inter-Empoli in vista di Cagliari-Inter? Sarà una partita difficile, l’Inter è una grande squadra e non lo scopro io. Noi dobbiamo continuare con questo tipo di atteggiamento, per il resto lotteremo fino alla fine».