Cagliari-Inter, Ranieri col solito dubbio in attacco! La probabile formazione

Cagliari-Inter lunedì 28 agosto chiude di fatto la seconda giornata di campionato di Serie A. Doppia opzione tattica per Claudio Ranieri, con il solito ballottaggio in attacco, anche se non sarà l’unico. Ecco la probabile formazione, tenendo in considerazione i cinque gli assenti totali tra i rossoblù.

PROBABILE FORMAZIONE – Cagliari-Inter con il tutto esaurito all’Unipol Domus, domani alle 20:45. Sono cinque i giocatori non ancora a disposizione di Claudio Ranieri, tra questi Desogus, Mancosu e Pereiro, oltre ovviamente Lapadula e Rog. Il dubbio principale riguarda il modulo che scenderà in campo, con la possibilità di riconfermare il 4-4-2 oppure il 3-4-2-1 con l’inserimento di Goldaniga e l’avanzamento di Augello, in ballottaggio con Azzi, sulla fascia sinistra. Qualora dovesse essere confermato il 4-4-2, in quel caso giocherebbero entrambi. Il ballottaggio in attacco riguarda sempre Leonardo Pavoletti e Zito Luvumbo, con la conferma di Oristanio dal 1′.

Di seguito la probabile formazione del Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Goldaniga, Obert; Nández, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio, Luvumbo.