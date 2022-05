Cagliari-Inter, in arrivo il rientro di Bastoni? Un dubbio in attacco: le ultime

Possibile rientro di Alessandro Bastoni titolare in Cagliari-Inter: la situazione in casa nerazzurra in vista della partita di domani sera.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi sta pensando al rientro di Alessandro Bastoni titolare in Cagliari-Inter. Insieme all’italiano in difesa Stefan De Vrij e Milan Skriniar. A centrocampo, a destra Denzel Dumfries e a sinistra Ivan Perisic. In attacco Lautaro Martinez con accanto Joaquin Correa o Edin Dzeko. Al momento l’argentino sarebbe in vantaggio sul bosniaco.

Fonte: Sport.Sky.it