Zazzaroni: «Juventus-Inter, dominio nerazzurro ma primo rigore non c’era»

Ivan Zazzaroni ha parlato della finale di Coppa Italia giocata mercoledì scorso allo stadio Olimpico tra Juventus e Inter.

FINALE – Queste le parole sulla finale di Coppa Italia, Juventus-Inter, da parte di Ivan Zazzaroni nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Cosa ha sbagliato la Juventus? Secondo me, ha sbagliato più Valeri della Juventus. Qualcosa ha sbagliato anche Allegri nei cambi, i secondi cambi, ma soprattutto ha vinto la squadra più forte perché l’Inter obiettivamente ha dominato la partita […] Poi il rigore non c’era, il primo. Comunque lo ripeto perché sia chiaro, anche per i siti, l’Inter ha dominato la partita. C’era una differenza atletica, mentale pazzesca».