De Paul, Inter non lo dimentica: nerazzurri pronti a tornare in campo

L’Inter non avrebbe dimenticato Rodrigo De Paul e sarebbe pronta a tornare in campo per il centrocampista argentino ex Udinese.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Marca, nonostante l’idea iniziale sia quella di dare continuità a Rodrigo De Paul, il mercato potrebbe determinare una svolta per il giocatore. Il quotidiano spagnolo ha ricordato che l’Inter ha già provato ad ingaggiare il centrocampista argentino prima che finisse all’Atletico Madrid meno di un anno fa. Ebbene il club nerazzurro non avrebbe dimenticato il 27enne e avrebbe intenzione di tornare in campo per l’ex Udinese.

Fonte: Marca.com