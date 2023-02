Brozovic recuperato, per l’Inter ritorno al passato? Doppio play una possibilità

Simone Inzaghi ha ormai definitivamente recuperato Marcelo Brozovic che si candida ufficialmente per una maglia da titolare. Da capire se Hakan Calhanoglu tornerà definitivamente nel suo ruolo di mezzala svolendo anche il compito di “doppio play”.

DOPPIO PLAY – L’Inter dopo i due giorni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi, oggi è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di lunedì 13 febbraio contro la Sampdoria. Con il recupero definitivo di Marcelo Brozovic e la possibilità di una maglia da titolare già contro la Sampdoria, da capire in che ruolo il centrocampista croato verrà impiegato considerando già la presenza di Hakan Calhanoglu. Il turco fin qui ha sostituito in maniera eccellente il collega, aprendo a nuovi possibili scenari per il futuro (mercato compreso). Una possibilità sarebbe quella di rivedere il doppio play davanti la difesa, proprio come ai tempi di Antonio Conte che trovò una sistemazione tattica a Christian Eriksen, segnando un punto di svolta tattico importante per l’Inter che portò la squadra alla conquista dello scudetto.