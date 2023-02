Coppa Italia Femminile, anche l’Inter Women sfida la Juventus in semifinale!

L’Inter Women batte ai rigori la Sampdoria e passa il turno di Coppa Italia Femminile. Come nella competizione maschile, anche le ragazze di Guarino in semifinale si troveranno a sfidare la Juventus.

SEMIFINALE – Non semplice per l’Inter Women il passaggio del turno in Coppa Italia Femminile (vedi highlights). Dopo tre gol messi a segno in un ottimo primo tempo, nei secondi 45′ la squadra di Guarino abbassa la guardia contro la Sampdoria. Le genovesi ribaltano il match ma, a causa del risultato sfavorevole dell’andata, sono costrette ai tempi supplementari. Il punteggio rimane invariato e le due squadre se la giocano ai rigori. L’Inter Women la spunta e accede alla semifinale di Coppa Italia Femminile. Proprio come nella competizione maschile, per l’occasione le nerazzurra si ritroveranno ad affrontare la Juventus. Come comunica il sito ufficiale della FIGC Femminile, la semifinale prevede due round. Il primo fissato per il 4 o 5 marzo e il secondo l’11 o 12 marzo.