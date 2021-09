Brozovic premiato dalla UEFA: migliore in campo di Inter-Real Madrid

Marcelo Brozovic è stato premiato dalla UEFA come migliore in campo di Inter-Real Madrid 0-1, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Una magra consolazione per il centrocampista croato che non ha nascosto la sua amarezza per una sconfitta immeritata.

La prima giornata della fase a gironi di Champions League è amara per l’Inter, sconfitta dal Real Madrid nonostante una gara giocata a ottimi livelli. L’unico sorriso in casa nerazzurra può arrivare da Marcelo Brozovic, premiato dalla UEFA come migliore in campo. Il centrocampista croato comunque non ha nascosto la sua amarezza in una breve dichiarazione rilasciata ai microfoni di Uefa.com: «Il premio individuale conta poco quando si finisce per perdere. Ci mancava solo una cosa: un gol».