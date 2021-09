Lautaro Martinez: «Più concentrati per 90 minuti! Ora Testa al Bologna»

Lautaro Martinez dopo Inter-Real Madrid su Inter TV si è detto dispiaciuto per il risultato finale, considerando anche la prestazione della squadra.

CONCENTRAZIONE – Lautaro Martinez commenta così la sconfitta maturata a San Siro: «Sappiamo che significa questa competizione per noi. Se non segni probabilmente dopo ti segnano, come tra l’altro è successo. Contro una squadra del genere devi essere concentrato fino alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di andare avanti. Dobbiamo migliorare le cose meno belle e ricordare tutto ciò che di buono abbiamo fatto, come per esempio la prestazione nel primo tempo. Dobbiamo crescere. Ringrazio i tifosi perché ci supportano sempre».

TESTA AL CAMPIONATO – Lautaro Martinez pensa subito al campionato, testa al Bologna: «Il Bologna è una squadra complicata che cerca sempre di giocare fisicamente, prepariamoci per questa sfida».