Inzaghi: «Inter-Real Madrid, dispiace per il risultato. Tifosi pazzeschi!»

Inzaghi dopo Inter-Real Madrid 0-1 su Inter TV ha analizzato la partita tenendo conto della prestazione, ringraziando anche i tifosi per il loro supporto.

SFORTUNA – Inzaghi su Inter TV commenta la sconfitta contro il Real Madrid: «I ragazzi hanno fatto un’ottima partita di personalità contro il Real Madrid. C’è dispiacere per il risultato perché non rispecchia quello che si è visto in campo, però questo è il calcio. Fortunatamente tra due giorni e mezzo si gioca ancora, resta la prestazione e quello che è stato fatto in campo. Giocando così la qualificazione è alla nostra portata. Cinismo? Dovrò rivedere con attenzione tutto, contro avevamo anche Courtois che è un grandissimo portiere».

AI TIFOSI – Inzaghi dedica la prestazione ai tifosi, che a detta sua sono stati incredibili: «I tifosi sono stati pazzeschi, c’è grande dispiacere per loro. Anche la squadra avrebbe meritato a qualcosa in più considerando che sfidavamo il Real Madrid, una delle pretendenti per la Champions League».