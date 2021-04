Bologna-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 20.45. Conte oggi ha finalmente ritrovato tutti i Nazionali, compresi i tre italiani (QUI l’esito dei primi tamponi). Secondo quanto rivelato da Paventi nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, Conte ha due certezze sull’undici che scenderà in campo contro sabato mentre de Vrij partirà dalla panchina (vedi articolo)

RIENTRI – Bologna-Inter segnerà il ritorno in campo della capolista della Serie A, ferma dallo stop imposto in occasione del Sassuolo. Oggi Antonio Conte ha ritrovato tutti i Nazionali: «In casa Inter per i tre che sono rientrati, vale a dire Alessando Bastoni, Stefano Sensi e Nicolò Barella, oggi lavoro individuale. Domani vedremo i risultati dei tamponi molecolari e l’impiego che potrà farne Conte».

IN FORMA – Una pausa prolifica per i nazionali nerazzurri, sottolinea Andrea Paventi: «Romelu Lukaku segna sempre, non fa più notizia. Casomai ne fa più Milan Skriniar che ha ripreso il vizietto del gol. Il difensore slovacco è un’assoluta certezza per la partita con il Bologna così come Ivan Perisic a sinistra. Sensi è il giocatore che può diventare un po’ quell’arma in più per Conte. Poter sfruttare la qualità di Sensi credo che possa essere una risorsa in più per il rush finale. Sabato Andrea Ranocchia giocherà titolare: Stefan de Vrij è negativo ma si allenerà soltanto domani e quindi Ranocchia ha più chance degli altri di essere titolare».