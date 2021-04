De Vrij verso rientro tra convocati in Bologna-Inter, Conte lo schiera dal 1′?

De Vrij, dopo essere tornato negativo al Covid, potrebbe non solo essere convocato, ma anche schierato dal 1′ da Conte in Bologna-Inter

VALUTAZIONE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, a seguito della sua negatività al Covid, Stefan De Vrij dovrebbe risultare tra i convocati in Bologna-Inter. Nelle prossime ore l’olandese farà le visite mediche di rito per ottenere la necessaria idoneità. Dopodiché il centrale dovrebbe figurare tra i convocati di Antonio Conte che starebbe valutando le condizioni del giocatore per decidere se mandarlo in campo sin da subito sabato sera.

Fonte: SportMediaset.it