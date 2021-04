Bologna-Inter è la sfida che stasera chiuderà la ventinovesima giornata di Serie A. I nerazzurri dovranno fare a meno di Perisic dal 1′, al suo posto Conte sceglie Young (vedi articolo). Secondo le ultime di “Sky Sport”, Eriksen sarà in campo dall’inizio

CONFERME – Bologna-Inter è il match in programma stasera alle ore 20.45. I nerazzurri, dopo il pari del Milan con la Sampdoria (QUI le dichiarazioni di Pioli), hanno la possibilità di allungare ulteriormente in classifica in attesa del recupero di mercoledì con il Sassuolo. Antonio Conte dovrà fare a meno di Ivan Perisic, alle prese con un affaticamento muscolare: al suo posto Ashley Young è in vantaggio su Matteo Darmian. In difesa è certa la presenza di Andrea Ranocchia dal 1′ al posto di Stefan de Vrij, tornato da poco a disposizione dopo l’assenza causa Coronavirus. A centrocampo si va sempre di più verso la conferma di Christian Eriksen mentre in attacco nessun dubbio: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez intoccabili.