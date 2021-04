Young contro il Bologna si gioca la conferma nell’Inter. Chance da sfruttare

Ashley Young, complice l’infortunio di Perisic, dovrebbe partire titolare in Bologna-Inter, in programma questa sera. Per l’inglese potrebbe essere l’ultima chance per la riconferma all’Inter

OCCASIONE – Ashley Young, nel corso della stagione, ha progressivamente perso posizioni nelle gerarchie di Antonio Conte. L’esterno inglese, nello scorso campionato, si era imposto come titolare grazie a numerose prestazioni positive. In questa stagione, però, Young è apparso poco brillante e pericolosamente dedito a pericolose amnesie difensive. Tanto da perdere il posto a favore di Perisic, “riciclato” da Conte come esterno a tutta fascia. Il croato, però, non sarà a disposizione per la trasferta dell’Inter a Bologna: ecco che quindi, per Young, arriva un’occasione da sfruttare.

TITOLARE – Young ha raccolto appena tre presenze da gennaio ad oggi, e non è mai partito titolare. Segno che, l’inglese, è nettamente dietro nelle gerarchie di Conte, sopravanzato anche da Darmian. Questa sera, sul campo del Bologna, l’esterno inglese potrebbe giocarsi l’ultima occasione con la maglia dell’Inter. Occasione importante quindi e da sfruttare, con l’Inter che cercherà un risultato positivo per continuare la marcia verso lo scudetto.