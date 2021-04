Serie A, il Napoli soffre con il Crotone ma vince! Il Sassuolo frena la Roma

La ventinovesima giornata di Serie A è proseguita con le partite delle ore 15.00 dopo il pari tra Milan e Sampdoria (vedi report). Di seguito report e risultati di Napoli-Crotone, Genoa-Fiorentina, Benevento-Parma, Sassuolo-Roma, Lazio-Spezia, Atalanta-Udinese e Cagliari-Verona

RISULTATI – La ventinovesima giornata di Serie A è proseguita con le sette partite delle ore 15.00 in attesa di Torino-Juventus delle 18.00 e Bologna-Inter delle 20.45. Napoli-Crotone è terminata sul risultato di 4-3: Insigne al 19′, Osimhen al 22′, Simy al 25′, Mertens al 34′, ancora Simy al 48′, Messias al 59′ e Di Lorenzo al 72′. Genoa-Fiorentina 1-1: Destro al 13′ e Vlahovic al 23′ (Fiorentina in 10 per l’espulsione di Ribery al 51′). Benevento-Parma 2-2: Glik al 23′, Kurtic al 55′, Ionita al 67′, Man all’88’. Sassuolo-Roma 2-2: Pellegrini (R) al 25′, Traoré al 57′, Bruno Peres al 69′, Raspadori all’85’. Lazio-Spezia 2-1: Lazzari al 56′, Verde al 73′, Caicedo (R) all’89’. Atalanta-Udinese 3-2: Muriel al 19′ e 43′, Pereyra al 45′, Zapata al 61′, Larsen al 71′. Cagliari-Verona 0-2: Barak al 54′ e Lasagna al 90′.