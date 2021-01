Biraghi: “Contro l’Inter non è mai una partita come le altre. La Fiorentina…”

Cristiano Biraghi Fiorentina

Cristiano Biraghi, intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, ha commentato la vittoria contro il Cagliari e la sfida di Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo, contro la sua ex squadra: l’Inter

INCROCIO NOSTALGICO – La Fiorentina non vinceva in casa dal 25 ottobre scorso. L’ha fatto oggi, contro il Cagliari, grazie ad un gol di Dusan Vlahovic. Non c’è tempo neanche per tirare il fiato, però: mercoledì, ore 15, è in programma una partita contro l’Inter, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: «È vero che dobbiamo fare un altro campionato – ha detto Cristiano Biraghi, ex nerazzurro – rispetto alle qualità che abbiamo, ma oggi siamo contenti dei tre punti. Inter? Per me non è una gara come le altre, stasera ci riposiamo e da domani pensiamo all’Inter.