Eriksen, due squadre di Premier League alla finestra! Inter non fa sconti

La redazione mercato di “Sky Sport” ha fatto il punto sulla situazione di Christian Eriksen, rimasto in panchina per novanta minuti nella gara di oggi contro la Roma. L’Inter aspetta offerte concrete e diverse squadre sarebbero pronte ad accoglierlo in squadra. Ma c’è un ostacolo

MERCATO COMPLESSO – Dopo Giuseppe Marotta, Antonio Conte ha confermato che il mercato dell’Inter, in entrata, è chiuso. I nerazzurri difficilmente cambieranno la loro rosa attuale, in virtù del fatto che la proprietà sta attraversando un momento di crisi finanziaria. Qualora però dovesse muoversi qualcosa sul fronte cessioni, l’Inter potrebbe trovare le risorse per fare almeno un colpo. Sulla lista dei partenti, c’è ovviamente Christian Eriksen, il cui rapporto con tecnico e società è ai minimi storici.

ACQUE FERME – Secondo quanto riporta Marco Demicheli, giornalista di “Sky Sport”, ci sarebbero diverse squadre di Premier League interessate ad Eriksen. Tra queste, Wolverhampton e Tottenham, mentre l’Ajax si sta progressivamente tirando fuori. L’ostacolo più grande riguarda l’ingaggio del danese, che ai tempi degli Spurs guadagnava circa tre milioni di sterline nette. All’Inter ha più che duplicato il suo stipendio e i nerazzurri non sono intenzionati a regalarlo sul mercato. Qualora non dovessero arrivare offerte concrete, i nerazzurri sarebbero pronti a tenerlo in rosa almeno fino a giugno.