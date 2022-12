Betis-Inter 1-1, il tabellino della partita amichevole di Siviglia

Real Betis-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della terza partita amichevole giocata a dicembre.



TUTTO ALLA FINE – Pareggio con tanti cartellini e poche occasioni all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia. L’Inter ha la capacità di reagire subito, dopo aver subito il gol dello svantaggio. Il Real Betis passa con un colpo di testa di Juanmi, bravo a saltare più in alto di Matteo Darmian pur non essendo certo altissimo. Poi ci pensa proprio Darmian a trovare l’1-1, sfruttando un cross deviato di Henrikh Mkhitaryan. Fra i tanti cambi di Simone Inzaghi da segnalare l’ingresso di Gabriel Brazao dopo un lunghissimo stop per infortunio. Giovedì la prossima amichevole, a Reggio Calabria contro la Reggina di Filippo Inzaghi e Giovanni Fabbian. Di seguito il tabellino di Real Betis-Inter.

REAL BETIS-INTER 1-1 – IL TABELLINO

Real Betis (4-2-3-1): Bravo; Ruibal (78’ Fran Delgado), Luiz Felipe (66’ Marchena), Victor Ruiz (46’ Édgar), Alex Moreno (66’ Miranda); Guardado (66’ Henrique), Dani Pérez (46’ Félix); Luiz Henrique (46’ Juanmi), Fekir (78’ Loren), Rodri (66’ Joaquin); Borja Iglesias (66’ Willian José).

In panchina: Rui Silva, Dani Martin.

Allenatore: Manuel Pellegrini

Inter (3-5-1-1): Handanovic (78’ Brazao); Skriniar, Acerbi, Bastoni (90’ Fontanarosa); Bellanova (62’ Darmian), Barella (90’ Stankovic), Calhanoglu (78’ Carboni), Gagliardini (62’ Asllani), Gosens (62’ Dimarco); Mkhitaryan; Dzeko (90’ Curatolo).

In panchina: Cordaz, Di Pentima, Biral, Pelamatti, Zuberek.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Jorge Figueroa Vazquez della federazione spagnola (Barbero Sevilla – Martinez Serrato; Dominguez Cervantes).

Gol: 84’ Juanmi, 85’ Darmian (I)

Ammoniti: Luiz Henrique, Juanmi (B), Skriniar, Mkhitaryan, Calhanoglu (I)

Recupero: 1’ PT, 3’ ST