FOTO – Argentina, ultimo allenamento di Lautaro Martinez e compagni

Lautaro Martinez alla vigilia della finale del Mondiale tra Argentina e Francia ha svolto regolarmente l’ultimo allenamento con la sua Nazionale. Di seguito le immagini pubblicata dalla Seleccion.

ULTIMO ALLENAMENTO – Lautaro Martinez probabilmente non giocherà titolare la finale del Mondiale con l’Argentina, ma darà sicuramente il suo contributo a partita in corsa così come fatto l’ultima volta. L’attaccante dell’Inter oggi ha svolto l’ultimo allenamento in vista della finale in programma domani. Di seguito le immagini dell’allenamento.

#SelecciónMayor ¡Cerramos las prácticas en #Qatar! ¡Qué alegría decir que estamos en la #final del mundo! 😁 💪 Mañana iremos #TodosJuntos como hasta ahora en busca de nuestro objetivo 🇦🇷 📝 https://t.co/DqSnU7PL8G pic.twitter.com/YxaAnpdE8Y — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 17, 2022

Fonte: Pagina Twtiter [Argentina]