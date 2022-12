Gagliardini: «Napoli? C’è tempo per recuperare! Inzaghi chiede una cosa»

Gagliardini è stato intercettato alla fine di Betis-Inter, amichevole andata in scena a Siviglia e terminata sul risultato di 1-1 (vedi report). Il suo commento a caldo affidato a Inter TV

LAVORO INTENSO – Roberto Gagliardini parla così dopo Betis-Inter: «Mi sento abbastanza bene, stiamo mettendo minuti nelle gambe e stiamo facendo allenamenti intensi in vista del Napoli. Se c’è davvero una differenza di 11 punti tra Inter e Napoli? Difficile da dire, il Napoli sta facendo un campionato incredibile. Noi abbiamo perso qualche punto di troppo. C’è tutto il girone di ritorno per rimediare e recuperare terreno. Sicuramente è una partita importante, ne mancano ancora molte. Decisiva no ma molto importante sì, ci può indirizzare verso i nostri obiettivi. Inzaghi sicuramente ci ha detto di lavorare tanto sull’intensità, che deve rimanere alta per tutti i 90 minuti. Sicuramente attraverso gli allenamenti si può migliorare».