Betis-Inter 1-1, Darmian rimedia al gol subito! Tutto alla fine

Betis-Inter finisce 1-1. Nel terzo incontro amichevole di dicembre per la squadra di Inzaghi, dopo il primo tempo con tanti ammoniti (vedi articolo), segnano Juanmi e Darmian in rapida successione.

BETIS-INTER, SECONDO TEMPO – Tre cambi nel Real Betis all’intervallo: Félix per Dani Pérez, Juanmi (poco dopo ammonito) per Luiz Henrique ed Édgar per Victor Ruiz. L’Inter invece è pericolosissima al 56’, con un gran sinistro di Henrikh Mkhitaryan su cross respinto dalla difesa sul quale Claudio Bravo compie un prodigio. Primi cambi di Simone Inzaghi al 62’: Federico Dimarco per Robin Gosens, Matteo Darmian per Raoul Bellanova e Kristjan Asllani per Roberto Gagliardini. Al 70’ bella parata di Samir Handanovic su punizione di Juan Miranda. Poco dopo lascia il posto a Gabriel Brazao, di nuovo in campo dopo un lungo stop per infortunio. A sette minuti dal termine si sblocca il risultato: palla persa a metà campo, cross del veterano Joaquin da destra e colpo di testa di Juanmi a sovrastare Darmian. Proprio Darmian si fa però perdonare subito: all’85’ Dimarco serve Mkhitaryan, cross sporcato da un avversario che diventa perfetto per il sinistro del numero 36 al limite dell’area piccola. Al 90’ Inzaghi dà spazio ai Primavera Dennis Curatolo, Alessandro Fontanarosa e Aleksandar Stankovic. Si chiude dopo tre minuti di recupero. Pareggio che ci può stare in una partita senza troppe occasioni. Giovedì si gioca a Reggio Calabria.

BETIS-INTER 1-1 – I MARCATORI

84’ Juanmi, 85’ Darmian