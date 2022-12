Statistiche Betis-Inter: possesso palla per Pellegrini, nerazzurri in ‘fuorigioco’!

Statistiche Betis-Inter: i nerazzurri di Inzaghi pareggiano per 1-1 in amichevole a Siviglia. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE BETIS-INTER – L’Inter non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Real Betis. Succede tutto nel finale: al vantaggio firmato da Juanmi Jimenez risponde immediatamente Matteo Darmian. Il possesso palla è in favore dei padroni di casa con il 54%. Gli uomini allenati da Manuel Pellegrini concludono leggermente di più dei nerazzurri. Sono infatti 7 i tiri totali degli spagnoli contro i 5 degli avversari (4 a 3 per quanto riguarda le conclusioni nello specchio della porta).

ALTRI DATI – La squadra di Siviglia ha a disposizione 5 corner, sono invece 4 quelli calciati dagli ospiti. Statistica curiosa negli offside: sono 7 in tutto quelli rilevati dalla terna arbitrale nell’arco dei 90′, di cui addirittura 6 fischiati ai giocatori di Simone Inzaghi. Equilibrio totale nel conto dei falli commessi, 16 pari.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter trova un pareggio nel terzo test amichevole in programma nel mese di dicembre.