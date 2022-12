Darmian: «Sto bene, spero fino a fine stagione! Mkhitaryan? Va sfruttato»

Darmian è intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine di Betis-Inter, amichevole andata in scena allo stadio Villamarin di Siviglia (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

RIENTRO – Matteo Darmian parla così dopo Betis-Inter: «Era importante oggi mettere minuti nelle gambe, rientravo da un infortunio ed è andato tutto bene. Ora abbiamo qualche altra settimana per lavorare al meglio e ci faremo trovare pronti per la ripresa del campionato. Io ora mi sento bene, mi auguro comunque di stare bene fino a fine stagione. La squadra si sta preparando bene, ci stiamo allenando bene ad Appiano Gentile. Come ho detto prima stiamo pensando all’inizio del campionato. Mkhitaryan? Sappiamo che ha grandi qualità, può giocoare in più ruoli e lo sta dimostrando. Ci dà una grossa mano perché sa palleggiare, sa tenere palla e sa dare palle importanti e quindi dovremo sfruttarlo».