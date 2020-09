Benevento-Inter, Inzaghi ne cambia due in formazione? Dentro gli esperti

Filippo Inzaghi Benevento

Benevento-Inter- si giocherà oggi alle ore 18. Inzaghi, dopo il vittorioso esordio di Genova (rimonta sulla Sampdoria da 2-0 a 2-3), sembra intenzionato a ricalcare la stessa formazione vista sabato, con un paio di novità che riguardano i giocatori più esperti della rosa.



NOVITÀ RIDOTTE – Se Antonio Conte, per Benevento-Inter, pensa a un minimo di turnover lo stesso non si può dire per Filippo Inzaghi. L’ex attaccante dovrebbe riproporre la maggior parte dei giocatori che hanno espugnato Genova all’esordio, ribaltando la Sampdoria da 2-0 a 2-3. Di sicuro ci saranno i difensori goleador: Luca Caldirola (cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha debuttato in Champions League e autore di una doppietta quattro giorni fa all’esordio in Serie A) e Gaetano Letizia (suo il 2-3 nel finale). Quest’ultimo cambia però fascia: va a sinistra, con Christian Maggio a destra e Daam Foulon in panchina. L’altra modifica è in attacco, con Marco Sau che può rilevare Gianluca Caprari. Gabriele Moncini dovrebbe mantenere il posto, in alternativa Gianluca Lapadula. Ufficiale in serata Iago Falque, ultimo acquisto del Benevento subito convocato, ma è improbabile che parta dal primo minuto. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Benevento-Inter: Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Sau; Moncini.