Benevento-Inter, subito il recupero per sistemare la questione primaria

Stadio Ciro Vigorito Benevento

Benevento-Inter si gioca oggi alle ore 18. Questo pomeriggio immediato recupero della prima giornata di Serie A, a dieci giorni da quando si sarebbe dovuta disputare la gara (rinviata per la partecipazione dei nerazzurri all’Europa League).

ASTERISCO DA TOGLIERE – Benevento-Inter dà una grossa opportunità: sistemare subito la classifica. La partenza dei nerazzurri è avvenuta una settimana più tardi, complice la finale di Europa League, ma oggi si leva quella fastidiosa partita in meno. Vincere significherebbe finire nel gruppo di squadre a punteggio pieno, che a ora conta Milan, Napoli e Verona (può aggiungersi una fra Atalanta e Lazio, a meno che all’Olimpico non finisca pari), sistemando subito la classifica prima del big match a Roma. Dopo il 4-3 alla Fiorentina meglio non distrarsi: il Benevento non è la squadra materasso della stagione 2017-2018. I sanniti sono cresciuti rispetto al loro esordio in Serie A, l’ha provato sulla sua pelle la Sampdoria con la rimonta da 2-0 a 2-3.

IL LANCIO – Antonio Conte in Benevento-Inter metterà Achraf Hakimi titolare per la prima volta in nerazzurro. Il marocchino ha debuttato da subentrato quattro giorni fa, con l’assist per il 3-3 che ha avviato il ribaltone finale. Ora si prende la fascia destra, per mostrare quanto di buono già fatto vedere tra Spagna e Germania. I dubbi forti sono a centrocampo, dove non c’è (più?) Radja Nainggolan: ufficialmente per una faringite, ma è destinato al Cagliari. Possono star fuori Marcelo Brozovic, Christian Eriksen e Arturo Vidal: tutte armi a gara in corso, per altri cambi decisivi come sabato. Il Benevento, invece, ha una formazione simile a quella dell’esordio (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 16.30 il countdown vero e proprio a Benevento-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).