Marianella: “Nainggolan? Win-win situation per l’Inter. Marcos Alonso…”

Massimo Marianella

Nainggolan tornerà al Cagliari: ormai dubbi ce ne sono pochi, dopo l’accordo definito nelle ultime ore (vedi articolo). Massimo Marianella, a commento della notizia data durante “Calciomercato – L’Originale”, ha spiegato perché sia giusto per l’Inter e quali sono gli ostacoli per Marcos Alonso.

TASSELLI GIUSTI – Massimo Marianella è d’accordo su come si sta evolvendo il mercato: «L’Inter è un’ottima squadra, con tanti giocatori. Se parliamo di Ivan Perisic è uno che ha fatto la finale di Champions League: penso che, sinceramente, la cessione di Radja Nainggolan sia una win-win situation. Il motivo per cui secondo me è giusto per tutti è che l’Inter ha anche un po’ bisogno di rientrare dal mercato: i soldi fanno comodo. L’Inter oggi, secondo me, è una squadra che anche in Europa può avere un ruolo importante. Marcos Alonso per gli ultimi giorni di mercato? L’unico problema è che ha un contratto da Chelsea per altri tre anni, ed è un contratto con un grande stipendio».