Belotti negativo, per lui al massimo solo panchina! Sanabria si candida

Photo 204698528

Belotti, tra gli otto giocatori risultati positivi al Coronavirus (Covid-19) negli ultimi 10-15 giorni, ieri è risultato negativo a seguito del tampone. Potrebbe essere convocato ma per lui solo panchina: in attacco si candida Sanabria.

CONTRO I PRIMI – Belotti nella giornata di ieri è risultato negativo al Coronavirus (Covid-19). Una buona notizia per la squadra allenata da Davide Nicola che oltre il terz’ultimo posto in classifica, ha dovuto fare i conti anche con diverse assenze dovute al virus. L’attaccante italiano è solo uno degli ultimi recuperati, ma impossibile vederlo titolare già domenica contro i nerazzurri. Davide Nicola si affiderà alla squadra migliore e soprattutto quella che ha dato risposte importanti in settimana, soprattutto a livello fisico. Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano del Torino, si candida per una maglia da titolare in attacco e lancia la sfida a Zaza e Bonazzoli. Anche Simone Verdi si candida per una maglia da titolare, ma solo nelle ultime ore il tecnico italiano scegliere la miglior coppia. A centrocampo invece non ci sarà Rincon perché squalificato, dunque solo uno tra Baselli e Gojak sarà scelto per completare il reparto con Lukic e Mandragora.