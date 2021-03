Torino-Inter, senza Vidal a centrocampo torna Eriksen: ultime di formazione

Eriksen – Inter-Benevento – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Torino-Inter, Antonio Conte dovrà fare a meno di Arturo Vidal che questa mattina si è sottoposto all’intervento chirurgico perfettamente riuscito. A centrocampo dunque torna Christian Eriksen: di seguito le ultime di formazione.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Torino-Inter, si sfideranno domenica alle 15 presso lo Stadio Olimpico di Torino. Prima contro terz’ultima in classifica. La squadra allenata da Davide Nicola non sta passando sicuramente un buon momento, considerando gli infortuni e giocatori risultati positivi al Coronavirus (Covid-19), negli ultimi dieci o quindici giorni. Dall’altra parte invece l’Inter viaggia a ritmi altissimi, con il miglior attacco del campionato (63 gol realizzati, quasi il doppio rispetto il Torino a quota 35), e la seconda miglior difesa. Pochi dubbi di formazione per quanto riguarda Antonio Conte, che dovrà fare a meno di Arturo Vidal, titolare contro l’Atalanta, questa mattina è stato operato al ginocchio sinistro. Al suo posto dunque torna titolare Christian Eriksen, con lui a centrocampo anche Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Dentro tutti gli uomini migliori, dalla difesa all’attacco, con il solito duo formato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

UN DUBBIO – In vista di Torino-Inter, un solo dubbio riguardo la rosa a disposizione di Antonio Conte. Aleksandar Kolarov potrebbe non far parte della partita a causa di un problema muscolare. Possibile riposo per lui in vista della trasferta di Torino, pronto a tornare a disposizione già dal prossimo match casalingo contro il Sassuolo. Di seguito la probabile formazione dell’Inter