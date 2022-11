Bayern Monaco-Inter, Nagelsmann con formazione alternativa anche più di Inzaghi

Bayern Monaco-Inter si giocherà stasera alle ore 21 e, con le due squadre già sicure della qualificazione e del posto in classifica, il turnover è inevitabile. Anche Nagelsmann, come Inzaghi, va con una formazione alternativa.

MEZZA SQUADRA A RIPOSO – Ieri, nella conferenza stampa di vigilia di Bayern Monaco-Inter, il tecnico di casa Julian Nagelsmann ha annunciato gli assenti (vedi articolo). Oggi non ci saranno Manuel Neuer in porta, Matthijs de Ligt e Lucas Hernandez in difesa, Thomas Muller e Leroy Sané in attacco. A loro si aggiunge un altro difensore, Bouna Sarr, che comunque di norma non è un titolare. Inevitabile, quindi, che con mezza squadra lasciata a casa ci sarà una formazione mai vista. In porta da qualche settimana c’è Sven Ulreich, non certo una garanzia ma per il Bayern Monaco la partita di oggi è ininfluente. Fra gli annunciati anche Ryan Gravenberch, poco utilizzato finora tanto che di recente si è lamentato.

I NUOVI – La difesa con cui il Bayern Monaco affronterà l’Inter vede due centrali “noti”, i francesi Benjamin Pavard e Dayot Upamecano. Hanno giocato meno i due terzini, Noussair Mazraoui a destra e Josip Stanisic a sinistra. Riposa anche Leon Goretzka, c’è Marcel Sabitzer davanti alla difesa assieme al già citato Gravenberch. Di punta Eric Maxim Choupo-Moting ha fatto benissimo nell’ultimo mese, segnando praticamente sempre. L’unico vero centravanti di ruolo dovrebbe però partire dalla panchina stasera, lasciando spazio al classe 2005 Mathys Tel che ha già tre gol in dieci presenze in tutte le competizioni. Dietro il francese i favoriti, come altri offensivi nel 4-2-3-1, sono Serge Gnabry, Jamal Musiala (altro giovane di altissimo profilo) e Kingsley Coman (un passato nella Juventus), riposa Sadio Mané. Questa la probabile formazione di Julian Nagelsmann per Bayern Monaco-Inter: Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Gravenberch, Sabitzer; Gnabry, Musiala, Coman; Tel.