Bucchioni: «Inter in salute, giusto il turnover. Episodio curva inaccettabile»

Dopo la notizia di ieri dell’infortunio di Lukaku, in molti si sono domandati se questo nuovo stop è figlio dell’imminente mondiale. Enzo Bucchioni, ha parlato di questa ipotesi in collegamento a Microfono Aperto su Radio Sportiva. Il giornalista è poi intervenuto anche sull’episodio che ha coinvolto la Curva Nord durante Inter-Sampdoria e sulla partita di Champions League di questa sera.

PROBLEMA MONDIALE − Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della situazione relativa al nuovo stop di Romelu Lukaku: «Il primo stop non c’entra nulla con i Mondiali. Questo nuovo infortunio, a leggere il report medico dell’Inter, sembra sia solo un affaticamento. I calciatori come Lukaku che pensano ai Mondiali, cercano ovviamente di non farsi male per poter partecipare a questo evento. Mettetevi nei loro panni, provando a non fare tanto i bacchettoni. Anche io al minimo fastidio farei come loro pensando a un evento come quello, fermo restando che non li giustifico perché comunque ricevono milioni dalle società. La colpa, a mio parere, non è di chi ha impostato le preparazioni, ma di chi ha deciso di organizzare questi mondiali a stagione in corso».

Curva Nord nel mirino

SITUAZONE INACCETTABILE − Bucchioni è poi intervenuto anche sugli episodi di Inter-Sampdoria riguardanti la Curva Nord. Le sue parole: «Con tutto il male possibile posso parlare di questa situazione. Ieri la società ha preso posizione su quanto accaduto (vedi articolo), anche se a mio parere in leggero ritardo. Questo avvenimento è insopportabile e inaccettabile, perché la curva deve essere una zona franca. Le curve sono in mano a un insieme di delinquenti. Non parlo solo della Curva Nord, ma ciò avviene in molti gruppi organizzati italiani. Le società il più delle volte assecondano e non denunciano queste persone. Li assecondano, o perché sottoposte a ricatti, o per avere il sostegno del tifo durante momenti di difficoltà. Il tema diventa quello di come cercare di ripulire le curve. Le società devono trovare il coraggio di denunciare e in questo devono avere man forte dallo stato. Bisogna trovare una soluzione a tutto questo. Inoltre, dico che tutto ciò è inaccettabile, perché anche le forze dell’ordine sono state immobili durante tutto questo».

Bayern Monaco-Inter, il turnover

SQUADRA IN SALUTE − Il giornalista ha anche parlato di Bayern Monaco-Inter di questa sera e del rischio di fare turnover in una partita come questa: «Un’imbarcata farebbe male certo. L’Inter è già soddisfatta di aver passato il turno. Ha fatto due grandi imprese eliminando il Barcellona che davamo in grande crescita. Nessuno si aspettava che i nerazzurri passassero il turno, infatti tutti la davamo già fuori. Non penso che prenderanno un’imbarcata. Anzi a passaggio del turno acquisito Simone Inzaghi fa bene a fare turnover pensando al campionato. La squadra ora è in salute e sta recuperando anche in classifica. Quindi io mi aspetto una partita molto divertente senza imbarcate clamorose. Il Bayern Monaco è una società seria e non è nel suo stile umiliare gli avversari».