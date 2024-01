Barella tiene in stand-by l’Inter e Inzaghi: valutazioni in corso a Riad

Barella punta alla Supercoppa Italiana come tutta l’Inter di Inzaghi ma ancora non sa se giocherà la partita contro la Lazio. Da Riad non arrivano notizie completamente confortanti alla vigilia di Inter-Lazio. Al ballottaggio principale se ne aggiunge necessariamente un altro

DUBBIO DI FORMAZIONE – Procede il lavoro della vigilia dell’Inter a Riad (Arabia Saudita) per preparare la Semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio, in programma alle ore 20:00 italiane. La prima novità in vista di Inter-Lazio non è buona per l’Inter di Simone Inzaghi, che rischia di dover modificare la sua formazione ideale. A tenere Inzaghi con il dubbio di formazione “extra” per Inter-Lazio è Nicolò Barella, che non è al meglio e potrebbe sedersi inizialmente in panchina. A raccogliere questa informazione è il collega Gianluca Teodori, giornalista di Radio TV Serie A con RDS inviato a Riad per l’evento. L’eventuale scelta di Inzaghi di rinunciare a Barella consegnerebbe a Davide Frattesi una maglia da titolare nel ruolo di mezzala destra. Il 3-5-2 dell’Inter inzaghiana è passibile di trasformazione sul lato destro del campo, dove i dubbi di Inzaghi si moltiplicano in attesa di capire il reale stato di forma di Barella. La vigilia di Inter-Lazio a Riad è iniziata: Frattesi scalpita perché Barella non è al 100%: valutazioni in corso per Inzaghi.