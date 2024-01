Darmian sposta il dubbio di Inzaghi: la probabile formazione in Inter-Lazio

Darmian è il dodicesimo titolare di Inzaghi, che da giorni ragiona sulla formazione da schierare in Inter-Lazio di Supercoppa Italiana. Il jolly italiano è in ballottaggio con altri compagni ma probabilmente è quello meno a rischio panchina per l’occasione. Pochissimi dubbi su questo

PROBABILE FORMAZIONE – La vigilia di Inter-Lazio si apre con la conferenza stampa mattutina di Simone Inzaghi, che non si sbottona. Il tecnico nerazzurro, direttamente da Riad (Arabia Saudita), fa il punto della situazione sulla sua Inter in compagnia di Henrikh Mkhitaryan, che è uno dei titolari sicuri. La conferenza stampa di Inzaghi prima di Inter-Lazio non dà spunti sulla formazione che verrà schierata nella semifinale di Supercoppa Italiana in versione Final Four ma è facile capire dove andrà a parare. L’unico dubbio è legato al ruolo di Matteo Darmian, a cui difficilmente Inzaghi rinuncerà. Il numero 36 nerazzurro contro la Lazio è favorito per giocare dal 1′ a centrocampo anziché in difesa. Pertanto il ballottaggio principale è quello tra Benjamin Pavard e Denzel Dumfries, che vede il francese in vantaggio con l’olandese inizialmente in panchina. Darmian non sembra rischiare la titolarità all’Inter. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Lazio in Supercoppa Italiana, in attesa degli ultimi aggiornamenti da Riad.

Inter-Lazio: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.