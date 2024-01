Mkhitaryan talismano per Inzaghi! In Inter-Lazio un dato da confermare

Henrikh Mkhitaryan è uno degli uomini più in forma fra le fila dell’Inter. Contro la Lazio in Supercoppa, l’armeno scenderà sicuramente in campo dal 1′: c’è un dato da confermare

INSOSTITUIBILE – Mkhitaryan, contro il Monza, ha siglato la diciannovesima partita su venti da titolare con l’Inter in questa stagione. Un dato che fa il paio con le presenze in Champions League: cinque volte titolare su sei partite. L’armeno è praticamente insostituibile per Inzaghi che lo considera, forse, la pedina più importante del centrocampo. L’ex Roma è bravissimo a farsi trovare tra le linee e a dettare i ritmi di gioco, oltre ad essere cresciuto enormemente in fase di non possesso. Contro la Lazio, domani sera in Supercoppa, l’armeno dovrà confermare un dato: in gara secca, l’Inter, ha perso solo quando Mkhitaryan non è partito titolare. È successo nella sfortunata finale di Champions League contro il Manchester City e contro il Bologna di Thiago Motta negli ottavi di finale di Coppa Italia. Un vero e proprio talismano a cui, al di là della scaramanzia, Inzaghi rinuncia con fatica.