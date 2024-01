Sarri: «Abbiamo compito difficilissimo! Inter domina calcio italiano»

La Lazio sfiderà l’Inter domani sera alle 20 per l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana. Sarri, a SportMediaset, ha parlato così alla vigilia del match

DIFFICILE – Queste le parole di Sarri: «Vogliamo fare il meglio che possiamo. Abbiamo un compito difficilissimo, la semifinale più difficile è la nostra. Incontriamo una squadra che sta dominando il calcio italiano ed ha fatto una finale di Champions League. Possibilità di andare in finale non tantissime, ma va giocata. Percentuali? Faccio fatica a farle, ti direi 3 su 4 loro, ma se abbiamo possibilità dobbiamo giocarcela. Firmo per il pari? Non ho mai firmato niente nella vita. Mi gioco le mie possibilità, poi accettiamo qualsiasi verdetto. Lazio? Mi era piaciuta molto anche la squadra che aveva perso con l’Inter, abbiamo fatto degli errori. La loro eccezionale caratura tecnica gli permette di farne meno. Io sono sempre stato positivo, se c’è qualcosa che non mi piace lo dico. Sono uno dei pochi a voler risolvere i problemi per far tornare il calcio italiano a quello che era una volta. In certi momenti vederlo ridotto così per certe scelte mi da noia. Non è né un lamento né una polemica, voglio innescare discussioni che ci possono fare migliorare».