Barcellona-Inter, Koundé non ce la fa! Un altro verso il forfait – AS

Il Barcellona, dopo la vittoria contro il Betis, sta lavorando per il match contro l’Inter di mercoledì sera. Xavi dovrà però fare i conti con alcuni infortuni importanti. Sicuramente non sarà della partita Jules Koundè, che probabilmente salterà anche El Clasico in programma domenica pomeriggio. Oltre al difensore francese, l’allenatore dei blaugrana dovrà fare a meno anche di Franck Kessie

BRUTTE NOTIZIE – Il Barcellona si sta allenando in vista della partita di Champions League contro l’Inter di mercoledì sera. I catalani dovranno riscattare la sconfitta subita all’andata e hanno l’obbligo di vincere per rimanere in corsa per la qualificazioni agli ottavi di finale. Secondo quanto riportato da AS, Jules Koundé non sarà a disposizione di Xavi per la supersfida di sabato. E probabilmente, il difensore francese non recupererà nemmeno per El Clasico di domenica pomeriggio. Oltre a Koundé, ad alzare bandiera bianca c’è anche Franck Kessie. L’ex centrocampista del Milan è alle prese con un’elongazione all’adduttore, che lo terrà lontano dai campi per almeno altri 10 giorni.