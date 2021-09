Augello: «Partita coraggiosa contro grandissima Inter. Siamo contenti»

Tommaso Augello ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Sampdoria-Inter 2-2, valida per la terza giornata del Campionato di Serie A in cui ha segnato il gol del pareggio dei padroni di casa

CONTENTI – Augello è soddisfatto per il risultato: «La stagione è iniziata contro il Milan. Abbiamo fatto 3 ottime partite, un punto a Sassuolo e oggi contro una grandissima squadra Campione d’Italia abbiamo fatto un punto con una partita molto coraggiosa. Sono contento così. Io milanista? Ho sempre sognato un gol così, sono contentissimo per il gol e di più per il pareggio. Ci immaginiamo una stagione in cui riusciamo a ripetere l’anno scorso, poi vediamo. La rosa è importante, la squadra è forte, siamo contentissimi. Sicuramente abbiamo concesso troppo. Loro hanno avuto occasioni, anche noi, dobbiamo gestirle meglio».