Moviola Sampdoria-Inter: gol dell’1-2, tutto regolare. Orsato otto ammoniti

Sampdoria-Inter ha avuto Daniele Orsato come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la terza giornata di Serie A 2021-2022 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Schio, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SAMPDORIA-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Orsato voto 6. Torna ad arbitrare l’Inter dopo 1233 giorni e il fatto che non ci sia mai da ricordare l’ultimo precedente è già un qualcosa di buono. Non gli capita però una partita tranquilla, anche perché si scalda da subito e non tanto per il caldo. A fine partita saranno otto i gialli, nemmeno esagerati. Al 16′ lo 0-1 nasce da una punizione dal limite per manata di Omar Colley sul volto di Lautaro Martinez: la Sampdoria protesta, ma è indiscutibile. Ammonito Morten Thorsby a fine azione (35′) dopo aver dato il vantaggio, per un fallo su Edin Dzeko lanciato. Al 43′ Hakan Calhanoglu trattiene Mikkel Damsgaard ed è giusto far sfumare il contropiede dando punizione alla Sampdoria. Un minuto dopo però il danese è troppo morbido, il contrasto col turco è regolare e da lì nasce l’azione dell’1-2: gol buono.

MOVIOLA SAMPDORIA-INTER, SECONDO TEMPO – Ivan Perisic in gioco al 51′ su bell’assist di Marcelo Brozovic, quando sbaglia tutto con una cosa a metà fra tiro e assist per Dzeko. Al 64′ Antonio Candreva discute con Federico Dimarco, dopo un fallo laterale correttamente dato alla Sampdoria, e lancia il pallone addosso a un componente dello staff tecnico dell’Inter: manca il giallo. A un quarto d’ora dal termine contrasto fra Stefano Sensi e Maya Yoshida in area, mai falloso. Nonostante ciò il centrocampista si fa male di nuovo e poco dopo esce lasciando l’Inter in dieci (cambi finiti). Check all’83’ per un tocco di mano di Adrien Silva, ma gli arriva col pallone inaspettato e non è rigore. Il portoghese rischia il rosso all’88’, finendo col piede a martello su Dzeko dopo un tiro. Nel lungo recupero (6′ diventati 7′) Candreva crolla a terra su minima trattenuta di Denzel Dumfries: mai rigore.