Atletico Madrid-Inter, un grande dubbio per Simeone! Probabile formazione – SM

Atletico Madrid-Inter andrà in scena mercoledì sera alle 21. Per Simeone, secondo quanto riferito da SportMediaset, c’è un grande dubbio di formazione

PROBABILE – L’Atletico Madrid si prepara alla sfida di ritorno contro l’Inter. Mercoledì sera andrà in scena il match che vale l’approdo ai quarti di finale di Champions League. Simeone, secondo SportMediaset, è in attesa di capire se Griezmann sarà a disposizione: in caso di forfait del francese pronto Depay a far coppia con Morata. In difesa, senza Gimenez, pronto Savic. A centrocampo Saul dovrebbe far spazio a Llorente. Di seguito la probabile formazione dell’Atletico Madrid:

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Molina, Witsel, Savic, Hermoso, Lino; Koke, Llorente, De Paul; Morata, Depay.