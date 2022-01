Atalanta-Inter, Gasperini ritrova Djimsiti? Una precisazione, due big a rischio

Atalanta-Inter, domenica alle 20.45, potrebbe vedere in campo Djimsiti dopo l’assenza di ieri in Coppa Italia (vedi articolo). Oggi subito ripresa per la squadra di Gasperini.

ATALANTA-INTER, -3 – Questo il report odierno dal sito ufficiale del club: “Archiviata la Coppa Italia Frecciarossa con il passaggio ai quarti di finale, i nerazzurri sono subito tornati al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti per cominciare a preparare la partita di campionato con l’Inter in programma domenica al Gewiss Stadium per la 22ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. La squadra si è allenata divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita di ieri. Domani, venerdì 14 gennaio, si prosegue con un allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse”.

GLI ASSENTI – Per Atalanta-Inter potrebbe recuperare Berat Djimsiti. Due giorni fa i bergamaschi hanno annunciato un nuovo positivo al COVID-19, che si è aggiunto ai tre della scorsa settimana. La sua mancata presenza in distinta in Coppa Italia col Venezia faceva pensare che fosse lui il contagiato, ma da Gian Piero Gasperini è arrivata la precisazione: è rimasto fuori per tonsillite. Domenica scorsa non erano a disposizione Roberto Piccoli, Marco Sportiello e Davide Zappacosta, che restano in dubbio. A rischio, invece, il recupero di Robin Gosens e Duvan Zapata sempre alle prese con i rispettivi infortuni. Il primo è fuori da qualche mese e ha avuto una ricaduta, il secondo si è fatto male col Genoa prima di Natale. L’Atalanta non ha comunicato il nome del nuovo positivo, ieri erano indisponibili anche Josip Ilicic, Ruslan Malinovskyi e Rafael Toloi ma perché tutti squalificati.